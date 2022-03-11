Гигиенические свойства резолюции Европарламента

Автор: Акпер Гасанов

Это был очередной отчет, не стоящий бумаги, на котором он был написан. Речь, в данном конкретном случае, идет о том, что Европарламент принял резолюцию, осуждающую уничтожение культурного наследия в Карабахе. В голосовании приняли участие 679 депутатов, из которых 635 выступали за принятие резолюции, 2 депутата выступили против, а 42 воздержались от голосования. Важно подчеркнуть детали, чтобы была понятна двуличная и лживая позиция членов Европарламента.

В проекте резолюции выражается глубокая обеспокоенность распространяемым Азербайджаном нарративом, в котором армянские объекты культурного наследия представляются как имеющие албанское происхождение, а армянские памятники переименовываются в кавказско-албанские. Понятное дело, что в ЕП никто не интересовался истиной, там просто ретранслируют тезисы армянской пропаганды.

Самое забавное это то, что резолюция требует от Азербайджана "предоставить соответствующим субъектам, таким как ЮНЕСКО, Aliph или Iconem, доступ к объектам наследия на территориях, находящихся под его контролем, чтобы иметь возможность приступить к их инвентаризации и обеспечить их защиту". Также она настоятельно призывает "не вмешиваться в объекты армянского наследия до оценочной миссии ЮНЕСКО, и проводить консультации с армянскими и международными экспертами по культурному наследию до и во время вмешательства в объекты армянского культурного наследия".

В общем, перед нами очередная бумажка, посредством которой давние покровители РА стараются оказать давление на Азербайджан. Зашкаливающий цинизм этой ситуации состоит в том, что Азербайджан сам и давно приглашал ЮНЕСКО посетить Карабах, увидеть своими глазами вандализм армянских оккупантов. Но в ЮНЕСКО за все годы, что длилась оккупация наших земель, так и не удосужились проверить состояние азербайджанского культурного наследия. И сейчас, в ЮНЕСКО как-то долго собираются совершить таки визит на освобожденные территории.

При этом, в ЕП уже выбрали язык ультиматумов и шантажа , по сути уже ныне создавая почву для предположений о предвзятости будущей оценки со стороны ЮНЕСКО. Это не просто ошибка, это глупость. Баку никому и никогда не позволял говорить с собой на языке ультиматумов. Тем более ЕП, в котором никогда не скрывали своей любви к армянским оккупантам. Достаточно вспомнить хотя бы о том, что в ЕП была "группа дружбы" с никем непризнанной "НКР", чтобы понять, в каком направлении стоит идти всем голосовавшим за очередную анти-азербайджанскую резолюцию.

Да, в ЕП прекрасно знают- это Армения более четверти века держала под оккупацией территории Азербайджана, а не наоборот. У Азербайджана просто не было возможности что-то делать на оккупированных РА наших землях! А вот, что делали армянские оккупанты на наших оккупированных территориях, известно. Согласно предварительным результатам мониторингов, проведенных министерством культуры Азербайджана, на освобожденных территориях насчитывается 706 зарегистрированных государством исторических и культурных памятников. Итоги мониторингов свидетельствуют о том, что 95 процентов этих памятников разрушены.

Есть документально подтверждения того, что армянский вандализм в Карабахе преследовал цель стереть с лица земли многовековое историческое и культурное наследие азербайджанского народа. Армения полностью уничтожила или арменизировала памятники исламской культуры на исконных азербайджанских землях. Во время мониторингов на освобожденных территориях был проведен учет библиотек, домов культуры, клубов, музеев, детских музыкальных школ и других культурных объектов. Установлено, что все они находятся в разрушенном состоянии.

Армяне держали скот в мечетях. Разрушенные и разграбленные армянами музеи, мечети, памятники в Карабахе - это акт вандализма не только против культурного наследия азербайджанского народа, но и всего исламского мира, человеческой культуры в целом. Но до всего этого нет дела депутатам ЕП. Они приняли очередную никчемную бумажку. Такую же, как отчет Европарламента по внешней политике и безопасности за 2021 год.

В котором имело место утверждение о том, что Минская группа ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта. По сути, и тогда и сейчас, принимая бесполезные отчеты и пытаясь шантажировать Азербайджан, Европарламент признает свое недовольство итогами 44-дневной войны, в результате которой азербайджанская армия принудила агрессора к миру, вернув под свой контроль собственную территорию.

Наш священный триколор снова развевается в великой Шуше, он реет в Агдаме, Лачине, Кяльбаджаре, Физули, Гадруте. Все это - новый статус-кво, которым крайне недовольны РА, мировое армянство и ангажированные ими политики. В том числе и в ЕП. Там официально, совершенно открыто и без стеснения поддерживают не жертву оккупации, а оккупанта. Там открыто демонстрируют приверженность политике двойной морали. Единственное, что в таком случае можно посоветовать проголосовавшим за очередную анти-азербайджанскую резолюции в ЕП, так это размножить ее, разжать всем депутатам ЕП для использования в гигиенических целях.