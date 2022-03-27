https://news.day.az/politics/1447725.html Новые кадры из села Фаррух - ВИДЕО
Новые кадры из села Фаррух - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, село Фаррух Ходжалинского района находится под контролем азербайджанской армии.
В Сети появились новые кадры, на которых военнослужащие азербайджанской армии, находящиеся неподалеку от села разъясняют миротворцам положения трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении, сообщает Day.Az.
Предлагаем вниманию читателей это видео:
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