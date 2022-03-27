Новые кадры из села Фаррух

Как сообщалось ранее, село Фаррух Ходжалинского района находится под контролем азербайджанской армии.

В Сети появились новые кадры, на которых военнослужащие азербайджанской армии, находящиеся неподалеку от села разъясняют миротворцам положения трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении, сообщает Day.Az.

Предлагаем вниманию читателей это видео: