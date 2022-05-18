Чтобы войти в ХХI век, Армении нужен мир с Азербайджаном

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

В одной из своих последних публикаций я писал о том, что в Республике Армения еще достаточно сильны реваншистские силы, которые не желают мириться с поражением, хотя и не понятно, что они хотят и могут сделать вопреки здравому смыслу и нормам международного права, экономике и вооруженным силам Азербайджана. В этой связи мы понимаем, что руководство Республики Армения находится в непростой ситуации, на него оказывается очень сильное давление, как извне (силы, не желающие установления мира на Кавказе, армянская диаспора), так и внутри страны (оппозиционные силы, в первую очередь "карабахский клан", уже разоривший армян).

Ключевым моментом в этом вопросе являются цели, которые ставят оппозиционные армянскому правительству силы. Чего они хотят? Они хотят вернуться к власти и начать новую войну с Азербайджаном? Сегодня это безумие, бессмысленность. Может, они хотят прийти к власти и предложить какую-либо программу по выходу Республики Армения из кризиса? Ее у них попросту нет. Они хотят вновь оккупировать Карабах? Зачем? Весь мир уже увидел, что они с ним сделали за 30 лет оккупации, в их благие намерения может поверить только сумасшедший.

Непризнание территориальной целостности Азербайджана - это есть непризнание армяно-азербайджанской границы самой Республикой Армения, что дает Азербайджану основание восстановить территориальную целостность страны в границах 1918 года, Азербайджанской Демократической Республики, наследником которой мы являемся. Помешать Азербайджану в этом уже никто не сможет.

Очередное затягивание мирного процесса (возможно, вынужденное, под давлением) посредством ответа на предложенные Азербайджаном пять принципов мирного урегулирования, по сути, смертельно для Республики Армения как государства. Их ответ смехотворен. Признание Республикой Армения границы Азербайджана по соглашению о создании СНГ от 8 декабря 1991 года стало ничтожным после оккупации азербайджанских территорий. Поэтому и необходимо новое признание по итогам 44-дневной войны.

Вопросы гарантирования безопасности армян Нагорного Карабаха" стали нереальными после невыполнения армянской стороной пункта трехстороннего Заявления от 9/10 ноября 2020 года о выводе всех своих вооруженных сил с территории Карабаха. Безопасность можно гарантировать только в отсутствии незаконных вооруженных формирований на этой территории. А вопрос статуса решается на основе Конституции Азербайджана и по аналогии с другими национальными меньшинствами Азербайджана, среди которых есть и более многочисленные. Вряд ли своими действиями в последние десятилетия армяне заслужили особого отношения к себе. Ну, а желание вернуться к посредничеству Минской группы ОБСЕ становится вообще смехотворным после жалоб Еревана на двадцатидневную задержку одним из членов этой группы предложений Азербайджана.

Сегодня в Республике Армения реваншистские силы еще могут найти поддержку среди тех, кто пока одурманен мифическими идеями "великой Армении", "исконными землями", которых у них никогда не было. Но это уже прошлый век, это печальная "армянская история". Именно это их история, а не та, что они описывают в мифах.

Население Республики Армении уже проснулось, оно проголосовало за Пашиняна, несмотря на поражение в войне и фактически подписанный им акт о капитуляции. Ему уже хочется войти в ХХI век, несмотря на огромную отсталость. Население Республики Армения и армяне Карабахского региона Азербайджана, находившиеся под ее оккупацией, еще не представляют степень своей отсталости от развития цивилизации. Именно та небольшая часть элиты, осознавшая это, стремится вывести страну из тупика.

А для того, чтобы выйти из тупика и войти в ХХI век, им необходимо наладить отношения с Азербайджаном, с Турцией, получить выход в цивилизованный мир, к достижениям человечества, начать развитие экономики. Путь к этому - через выполнение положений Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года - вывод остатков вооруженных формирований с территорий, находящихся под временным контролем российских миротворцев, открытие Зангезурского коридора, а вслед за ним других транспортных коммуникаций, делимитация и демаркация границ с признанием территориальной целостности друг друга, заключение мирного договора.

Не пройдя этот путь, Республика Армения останется в 1980-90-х годах ХХ века.