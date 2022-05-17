Для регионального развития необходимо многостороннее сотрудничество. Иран всегда был сторонником сотрудничества и мира в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник первый заместитель председателя парламента Ирана Али Никзад на 3-м годовом заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Баку.

Он отметил, что Иран призывает к дальнейшему расширению сотрудничества между странами ОЭС.

"Иранский парламент со всеми имеющимися у него возможностями готов укреплять связи со странами ОЭС. Иран решительно выступает за дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках ОЭС и всегда был сторонником мира в регионе, несмотря на жесткие санкции", - сказал Никзад.

Он добавил, что Иран выступает за налаживание хороших отношений с соседями во внешней политике.

"Также отмечу, что Иран, как и другие страны, пострадал от пандемии. Вопрос восстановления экономики стоит на повестке дня всех стран", - добавил Никзад.