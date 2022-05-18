Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммедом Багири.

Как передает Day.Az со ссылкой на mehrnews, на встрече обсуждались региональные вопросы, перспективы стратегического и военного сотрудничества между двумя странами.