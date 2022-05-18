https://news.day.az/politics/1462961.html Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном
Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммедом Багири.
Как передает Day.Az со ссылкой на mehrnews, на встрече обсуждались региональные вопросы, перспективы стратегического и военного сотрудничества между двумя странами.
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