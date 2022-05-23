Продолжаются обсуждения по нормализации турецко-армянских отношений

Продолжаются обсуждения по вопросу нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Баку председатель комитета по иностранным делам Великого национального собрания (парламент) Турции Акиф Чагатай Кылыч.

По его словам, имеется ряд вопросов, а также предложение Армении о нормализации без предварительных условий.

"В настоящее время между Турцией и Арменией выполняются чартерные рейсы. Шаги, предпринятые для нормализации, не дают незамедлительных результатов. Но тот факт, что стороны назначили спецпредставителей по нормализации, свидетельствует о наличии у них воли к этому", - сказал Акиф Чагатай Кылыч.

По словам депутата, Азербайджан поддерживает Турцию в этом вопросе.

Он также отметил, что Турция оказывает поддержку Азербайджану после освобождения им своих земель от 30-летней оккупации.