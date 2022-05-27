Среди помилованных распоряжением Президента Ильхама Алиева трое иностранцев

27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди помилованных три иностранных гражданина.

Это - гражданин Ирана Шахлачешм Чарзехун Хоссейн Музаффар, гражданин Узбекистана Исабаев Низамиддин Фазлиддинович и гражданин Турции Кондакчы Ресул.