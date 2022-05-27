Хулуси Акаром прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

27 мая делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла с рабочим визитом в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Затем в минобороны состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны двух стран.

После церемонии встречи министр обороны Азербайджана и руководящий состав министерства встретились с турецкой делегацией. Во встрече также приняли участие начальник Генерального штаба ВС Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Хасан Кючюкакйюз, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Аднан Озбал, а также посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.

Поприветствовав гостей, министр обороны Азербайджана отметил, что военное сотрудничество между двумя странами развивается по восходящей линии, подчеркнул важность дальнейшей работы в этом направлении.

Выразив удовлетворение визитом в братскую страну, министр национальной обороны Турции поздравил азербайджанский народ с Днем независимости и поблагодарил за гостеприимство. Он особо подчеркнул важность проведения в Баку фестиваля TEKNOFEST, а также совместных учений.

Было отмечено, что стратегический союз между двумя странами основан на дружеских и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.