https://news.day.az/politics/1465818.html Петер Михалко поздравил азербайджанский народ
Петер Михалко поздравил азербайджанский народ
Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поздравил азербайджанский народ.
Как передает Day.Az, публикацией об этом дипломат ЕС поделился в Twitter.
"Дорогой азербайджанский народ, примите наши поздравления с Днем Независимости! Желаем вашей прекрасной стране и всем Вам удачи, солидарности и процветания!", - отметил П.Михалко.
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