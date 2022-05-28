Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поздравил азербайджанский народ.

Как передает Day.Az, публикацией об этом дипломат ЕС поделился в Twitter.

"Дорогой азербайджанский народ, примите наши поздравления с Днем Независимости! Желаем вашей прекрасной стране и всем Вам удачи, солидарности и процветания!", - отметил П.Михалко.