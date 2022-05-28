https://news.day.az/politics/1465885.html Глава Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане отправлен в отставку
Глава Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане отправлен в отставку
Приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Национального центрального бюро Интерпола генерал-майор полиции Аласлан Агаев отправлен в отставку в связи с предельным возрастом пребывания на службе.
Как сообщили в субботу Day.Az в МВД, Эйвазов в связи с этим принял Агаева, поблагодарил его за многолетнюю плодотворную работу в органах внутренних дел и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
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