МИД Турции поделился публикацией в связи с Днем Независимости Азербайджана

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 28 мая - Днем Независимости.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Министерства.

"Поздравляю наших азербайджанских тюркских братьев с 28 мая - Днем Независимости. Мы всегда будем продолжать быть вместе под девизом "Одна нация, два государства", - говорится в публикации.