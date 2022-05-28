https://news.day.az/politics/1465930.html МИД Турции поделился публикацией в связи с Днем Независимости Азербайджана
МИД Турции поделился публикацией в связи с Днем Независимости Азербайджана
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 28 мая - Днем Независимости.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Министерства.
"Поздравляю наших азербайджанских тюркских братьев с 28 мая - Днем Независимости. Мы всегда будем продолжать быть вместе под девизом "Одна нация, два государства", - говорится в публикации.
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