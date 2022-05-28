Мэр Хьюстона подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана

В американском городе Хьюстон (штат Техас) принята декларация по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в декларации, подписанной мэром Хьюстона Сильвестром Тернером (Sylvester Turner), говорится, что американцы азербайджанского происхождения в штате Техас отличаются активной деятельностью, вносящей вклад в региональное разнообразие, межкультурное взаимопонимание, мир и процветание.

В декларации отмечено, что Хьюстон и Баку являются городами, осуществляющими обмен опытом в областях культуры и образования, Ассоциация городов-побратимов Баку-Хьюстон играет большую роль в налаживании этих связей сотрудничества.

Подчеркнув, что 28 мая миллионы азербайджанцев в мире, в том числе в США, отмечают очередную годовщину провозглашения Азербайджанской Демократической Республики, мэр поздравил членов азербайджанской общины с праздником.

Декларация принята по инициативе главы Ассоциации городов-побратимов Баку-Хьюстон Ирады Ахундовой.