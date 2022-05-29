Баку и Анкара расширяют влияние в сфере технологий благодаря усилиям Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана

Проведение в Баку самого престижного в мире авиакосмического и технологического фестиваля "ТЕХНОФЕСТ" говорит о том, что Турция и Азербайджан усилиями Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана расширяют своё влияние не только в политической и экономической сферах, но и в сфере технологий.

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

Как отметил наш собеседник, сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией достигли такого уровня, которого вряд ли можно встретить в мире.

"Отношения двух стран достигли наивысшей точки благодаря неоценимому вкладу Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Братство Турции и Азербайджана является очень важным фактором безопасности и налаживания прочного мира в регионе", - подчеркнул он.

Турецкий эксперт полагает, что сегодня фестиваль "ТЕХНОФЕСТ" является очередной демонстрацией единства Азербайджана и Турции.

"Проведение фестиваля "ТЕХНОФЕСТ" в Баку важно с точки зрения кооперации турецкой и азербайджанской молодежи в сфере технологий. Баку организовал мероприятие на высоком уровне, надеюсь что и впредь фестиваль "ТЕХНОФЕСТ" будет проходить в столице Азербайджана", - резюмировал Нусрет Джомерт.

Абдул Керимханов