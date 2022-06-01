Саботаж Зангезурского коридора дорого обойдется Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Уже неоднократно доказано и проверено, что договоренности с армянской стороной это то же, что написанное вилами по воде. За все годы переговоров с Арменией на различных уровнях и по различным вопросам не было случая, чтобы подписавшись под чем-то, либо придя к договоренности на словах, армяне продемонстрировали верность своему слову и своей подписи. Была некоторая надежда, что после катастрофического поражения в войне и в свете миролюбия Азербайджана и его нежелания добивать поверженного врага Армения изменит манеру поведения и начнет демонстрировать себя договороспособной стороной. Но этого не произошло. Два года мы наблюдаем за тем, как Ереван с тупой последовательностью и предсказуемостью отказывается от всего, что было обговорено и договорено в ходе каждого раунда переговоров. Не важно, где проходят встречи и кто является их модератором, Армения уже подставила как посредников и Европу, и Россию.

После встречи в Брюсселе 22 мая глава Евросовета Шарль Мишель выступил с оптимистичным заявлением, которое заронило в сердца надежду, что на пути к миру в регионе, наконец, начались подвижки. В заявлении для прессы Мишель отметил, что стороны пришли к договоренности о необходимости продолжения работы, направленной на открытие транспортных сообщений. Они пришли к договоренности о транзитах между западной частью Азербайджана и Нахчываном и через территорию Азербайджана между различными частями Армении, а также принципах, которые будут регулировать международные транспортные перевозки посредством коммуникационной инфраструктуры обеих стран.

То есть премьер Никол Пашинян на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым дал согласие на определенные действия. В противном случае такой серьезный политик, как президент Совета Евросоюза, не стал бы делать подобных заявлений.

Но Ереван снова подставил Брюссель, как и после предыдущих двух встреч. У армян это получается очень просто, и создается ощущение, что они идут на переговоры просто для того, чтобы от них на время отстали. Поэтому, едва переговорщик сходит с трапа самолета в аэропорту Звартноц, риторика Еревана возвращается к прежнему. Будто и не было никаких встреч и договоренностей.

Накануне в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна журналистам дали понять, что Ереван выполнять то, о чем договорились стороны в Брюсселе, не собирается. "Азербайджан не отреагировал на предложение Армении закрепить юридически обязательство об открытии коммуникаций", - заявили в офисе. В Армении, оказывается, опасаются, что потратятся на дорогу, а Азербайджан возьмет и не откроет границы. Странно слышать об этом из Еревана. Официально подписав трехсторонне заявление от 10 ноября на глазах всего мира, Армения не выполнила большую часть своих обязательств, а теперь требует какой-то подписи от Азербайджана? Это очередная отговорка, придуманная изобретательным журналистом Пашиняном. Примечательно, что в отличие от других важных пунктов трехстороннего заявления, которые не выполняет и Россия, в вопросе Зангезурского коридора на Ереван давит и Москва, которой эта транспортно-логистическая артерия в сегодняшних условиях остро необходима. Но Никол не сдается. Почему? Либо боится гнева своей паствы, либо пытается выторговать для себя нечто большее.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Армянские власти занимаются беспредметной демагогией. Есть трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года, в котором стороны взяли обязательства по открытию коммуникаций. В том числе и по восстановлению беспрепятственного и безопасного транспортного сообщения через Зангезурский коридор.

Азербайджан на своей территории осуществляет работы по прокладке железнодорожных путей и автомобильной дороги, которые будут подведены к границе Армении, и требует указать точку стыка. Мы уже потратили на эти работы сотни миллионов долларов без каких-либо дополнительных договорных гарантий со стороны Армении. Да и какие договора могут быть подписаны между сторонами до заключения соглашения о мире? В этом документе обязательно будут отражены взаимные обязательства по открытию транспортных коммуникаций, и только после могут быть согласованы технические и финансовые условия использования этих коммуникаций на взаимной основе.

Так что ничем иным, как надуманным поводом для затягивания работ по восстановлению железной дороги и автомобильной магистрали на армянском участке Зангезурского коридора, заявления Еревана не являются. Баку так и воспринимает эти увертки и бесконечно терпеть их не намерен. Мы пришли к соглашению с Тегераном в отношении обходного маршрута по иранскому берегу реки Араз. Если армяне будут продолжать свою волынку, пусть обижаются на себя, когда за срыв обязательства по открытию Зангезурского коридора поплатятся тем, что останутся в глухой транспортной блокаде и вдобавок столкнутся с гораздо более жестким режимом пользования Лачинским коридором. Саботаж обойдется им дорого".

Между тем, время уходит, о чем все чаще напоминают из Баку. На встрече с представителями мировых мозговых центров в начале мая, Президент Ильхам Алиев указал армянам, что они опять теряют время. У Азербайджана всегда найдется альтернатива. Так было и в прежние годы, так будет и дальше. "В прошлом месяце мы уже подписали с Ираном Меморандум о взаимопонимании по строительству мостов в обход Армении. Посмотрите, мы пошли в обход их в связи с проектами нефте- и газопроводов, и Грузия получает выгоду от этого, получает хорошие средства от тарифов. Прокладывая дорогу из Тбилиси в Карс, мы вновь пошли в обход их. А сейчас, когда они получили исторический шанс показать своему народу, что военные неудачи могут иметь выгоды, - эти выгоды подразумевают возможность стать частью региона и получить выход на ресурсы, - они вновь затягивают это дело на протяжении полутора лет", - сказал глава государства.

Азербайджан уже тратит миллионы на строительство коридора. Построены 60 километров железной дороги, оставшиеся 40 продолжают строиться. Какие еще "гарантии" нужны армянской стороне?