"Азербайджан - успешное государство, а у Армении не было мозгов"

"Когда кричали "Баку!", я всегда говорил - смотрите, чтобы Ереван не взяли. Мы жили в мифах о достатке оружия, что не соответствовало действительности. Боевые склады основных видов калибров и средств всегда были в полуголодном и голодном состоянии".

Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ заявил экс-советник начальника генштаба Армении Владимир Погосян.

"За все эти годы Армения так и не создала подземных складов хранения боеприпасов и зачастую все армянское оружие в Карабахе уничтожалось на открытом пространстве. Это сколько нужно было иметь мозгов, чтобы элементарно не подготовить склады подземного хранения для основных видов боеприпасов?", - удивляется Погосян.

По его словам, не были сформированы институты, военная мысль, не были применены новые формы и методы развития вооруженных сил, не уделялось должного отношения к производству военно-промышленного комплекса.

"Да у России достаточно дешевое и эффективное оружие, но Азербайджан покупал и у Израиля, стран бывшего Варшавского договора, Турции, в африканских странах, во многих...Поэтому не может страна, которая грабится, сохранять баланс. Тем более, что на наших глазах мы видели, как Азербайджан наращивал свое внешнеполитическое влияние. Неважно, много у них нефти и газа, но факт - грамотно ими воспользовались и выстроили более эффективное государство, чем Армения", - сказал Погосян.

Экс-советник возмущен, что Армения погрязла в грабеже собственной страны, уничтожении всех институтов.

"Сегодня виновники опять хотят вернуться к власти. И я удивляюсь поддерживающим их людям - не нажрались, когда вас насиловали? Страна мазохистов? Любите, когда вас насилуют? Не наелись всего этого?" - добавил он.