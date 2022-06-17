Президент Ильхам Алиев - освободитель Карабаха и созидатель великого Азербайджана

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Великий и прекрасный Стамбул по праву называют одним из самых важных городов мира. Он велик своей историей, архитектурой, своим прошлым. Он велик своим настоящим - статусом города, где Восток сходится с Западом и где происходит диалог всех мировых культур. Стамбул - краса и гордость всего тюркского и мусульманского миров, один из центров принятия решений, влияющих на все происходящее на нашей планете.

Констатируя все это, мы с благоговением вспоминаем имя великого османского политического деятеля Мехме́да II Завоевателя (Фатиха). Это он был тем, кто захватил Константинополь, на века сделав его тем самым Стамбулом, перед величием которого и поныне преклоняется весь мир. Он был тем, кто добился грандиозных побед, вопреки тому невероятному сопротивлению, что оказывала ему целая империя.

Считается, что покорение Константинополя представляет собой конец Средневековья и начало Возрождения. И вот, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым преподнес Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву копию меча Мехме́да II Завоевателя. Это, на мой взгляд, одно из наиболее ярких признаний политического, военного гения главы нашего государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Карабах. Безусловно, он многие годы жил мечтой об этом. Он возрождал азербайджанскую армию, превращая ее в могучую силу, способную выполнять любые поставленные перед ней цели. Он добился укрепления экономического и политического фундамента нашего государства.

Причем, настолько, что такой коварный противник, как мировое армянство, с его многовековыми связями по всей нашей планете, с его традицией подкупа и переманивания на свою сторону правителей и важнейших персон в разных государствах мира, оказалось бессильно противостоять планам Президента Азербайджана.

Он освободил Шушу, эту колыбель азербайджанской культуры, возрождая ее величие, придавая ей статус важнейшего города региона. Весь Карабах ныне представляет собой место не только беспримерного мужества его освободителей, но и поражающих весь мир темпов возрождения. Туда возвращается жизнь. Туда возвращаются наши граждане. Карабах стал символом не только героического военного подвига нашей армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, но и символом созидательного труда азербайджанского народа во главе с Президентом Ильхамом Алиевым.

При этом уже сейчас мы видим, что весь Азербайджан является государством, значимость которого и влияние на важнейшие мировые процессы признают от Москвы до Вашингтона, от Пекина до Лондона. Очередным доказательством чему стал IX Глобальный Бакинский форум. Его тема - "Угрозы глобальному миропорядку". Соответственно, Азербайджан признается государством, играющим важнейшую роль в противостоянии столь глобальным мировым вызовам.

В Баку обсуждаются такие важнейшие для миллиардов жителей всей нашей планеты вопросы, как перспективы обеспечения безопасности и мира, пути устранения угроз энергетической безопасности, растущая несправедливость в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности. Вот, чего добился Президент Азербайджана Ильхам Алиев!

Гораздо большие по территориям и численности населения государства не имеют и малой доли того влияния на происходящие в мире процессы, какие имеет наша страна. Это вынужденно признают даже в Армении и в странах, которые исторически были на стороне мирового армянства. Вот в чем величие, гения Ильхама Алиева, одержавшего целый ряд военных, политических, дипломатических побед, плодами которых уже пользуемся мы с вами и будут пользоваться наши внуки и правнуки.

Освобождение и возрождение Карабаха, способность диктовать свою волю мировому армянству и его союзникам, возведение Азербайджана в статус государства, являющегося бесспорным региональным лидером и модератором процессов мирового значения - все это плоды гигантского труда, величайшего стратегического и тактического таланта, невероятной любви к Родине Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он подарил нам Баку, который по своей красоте, лоску, изяществу, величию и утонченности считается одним из лучших городов мира. Он превращает в земной рай освобожденный Карабах. Он актуализировал вопрос исторически азербайджанских Зангезура и Иреванского ханства, заставляя дрожать в страхе недругов нашего государства. Он сделал нашу страну центром генерации и реализации проектов, играющих историческую роль в настоящем и будущем не только Южного Кавказа, но и всего мира.

По сути, он соединил Восток и Запад, Север и Юг. Соединил во благо Азербайджана. Потому его имя уже золотыми буквами вписано в историю Азербайджана. Потому, многие века спустя, наши потомки, рассуждая о периоде президентства Ильхама Алиева, будут завидовать нам, современникам этого великого Освободителя и Созидателя. Ведь мы живем в удивительное время претворения в жизнь того, о чем, казалось бы, можно было только мечтать.