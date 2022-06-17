https://news.day.az/politics/1471790.html Азербайджан вернул Армении останки 1713 военнослужащих и 159 пленных
Азербайджан вернул Армении останки 1713 военнослужащих и 159 пленных
Азербайджан, всегда руководствующийся принципами гуманизма, вернул армянской стороне останки 1713 армянских военнослужащих, обнаруженных на освобожденных от оккупации землях после исторической победы в 44-дневной войне.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава Службы государственной безопасности, председатель Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана Али Нагиев.
Он отметил, что также были возвращены 159 армянских пленных.
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