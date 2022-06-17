Состоялось заседание Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана

17 июня состоялось заседание Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной службы безопасности (СГБ), после объявления начальником Службы, председателем госкомиссии Али Нагиевым открытым первого заседания комиссии в новом составе, утвержденном соответствующим распоряжением главы государства, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Говоря о работе, проделанной госкомиссией в последние годы, Али Нагиев подчеркнул, что сведения о 3890 гражданах Азербайджана, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, до сих пор не представлены Арменией вопреки нормам международного гуманитарного права, из их числа были переданы лишь останки тел, которые должны принадлежать более чем 100 пропавшим без вести, и в настоящее время ведется процесс идентификации останков. Было сообщено, что после завершения Отечественной войны стало известно о ранении и пленении 12 военнослужащих страны, и при посредничестве международных организаций они за короткие сроки были возвращены на родину. Судьба шести военнослужащих до сих пор остается неизвестной. Азербайджан же, всегда руководствующийся принципами гуманизма, после исторической победы в войне вернула армянской стороне останки 1 713 армянских военнослужащих, найденные на освобожденных от оккупации территориях, и 159 армянских пленных.

Председатель комиссии отметил, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана и впредь будут осуществляться интенсивные и неотложные меры по поиску пропавших без вести граждан, расширяться международное сотрудничество в этом направлении. В то же время было доведено до внимания, что были приняты соответствующие меры по репатриации и реабилитации из Сирии и Ирака членов семей, в частности женщин и детей, лиц, участвовавших в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований во время вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, и до настоящего времени поэтапно из обеих стран были репатриированы 366 человек.

Затем выступил секретарь госкомиссии, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов, который предоставил подробную информацию о важных мерах, предпринятых госкомиссией под руководством Али Нагиева в связи с пленными и пропавшими без вести лицами в последние годы, он подчеркнул, что деятельность структуры вступила в новый этап, установлены тесные связи сотрудничества с авторитетными международными организациями в этой области. Также Ахундов рассказал об успешном применении новых технологий при поисках останков тел. Он сообщил, что на сегодня в общей сложности назначены 282 судебные молекулярно-генетические экспертизы по переданным Арменией останкам, а также останкам, обнаруженным на освобожденных территориях и захороненным в безымянных могилах.

Также на мероприятии выступил начальник консульского управления министерства иностранных дел Эмиль Сафаров с докладом о репатриации граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представив подробную информацию о проделанной и предстоящей работе в этой сфере.

Затем глава представительства Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Ариан Бауэр, члены Государственной комиссии - вице-президент Академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, военный прокурор Ханлар Велиев, замминистра иностранных дел Халаф Халафов, зампредседателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, председатель Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Азай Гулиев провели широкий обмен мнениями по вопросам повестки дня. Было отмечено, что во время первой Карабахской войны Международный комитет Красного Креста навестил 54 граждан Азербайджана, содержавшихся как на территории Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана, тела 17 из них были впоследствии переданы Азербайджану. Несмотря на то, что было сообщено о смерти 33 человек, их тела не были возвращены, о дальнейшей судьбе 4 человек информации предоставлено не было.

По итогам заседания председатель комиссии Али Нагиев подробно рассказал о предстоящих важных задачах, подчеркнул особое значение деятельности, проводимой Президентом Азербайджана на международной арене в связи с прояснением судьбы граждан, взятых в плен и заложники, пропавших без вести, довел до внимания, что для выполнения задач и поручений, возложенных на государственную комиссию, будут и впредь прилагаться все усилия.