Закир Гасанов посетил боевые позиции в Кяльбаджаре и Лачине

По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с личным составом, несущим службу на боевых позициях на государственной границе в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече с военнослужащими, проходящими службу в суровых климатических условиях и на территориях со сложным рельефом, министр высоко оценил их боевую и морально-психологическую подготовку.

Затем генерал-полковник, находясь на наблюдательных пунктах, понаблюдал за деятельностью противоположной стороны, опробовал возможности оптических приборов наблюдения и технических средств.

Ознакомившись с условиями, созданными в пунктах размещения, министр сказал, что здесь создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения качественной организации и несения боевого дежурства.

В заключение министр обороны отметил, что работа по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих будет продолжена и в дальнейшем, поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности подразделений и обеспечению устойчивой обороны.