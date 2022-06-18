Закир Гасанов посетил боевые позиции в Кяльбаджаре и Лачине - ФОТО - ВИДЕО
По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с личным составом, несущим службу на боевых позициях на государственной границе в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На встрече с военнослужащими, проходящими службу в суровых климатических условиях и на территориях со сложным рельефом, министр высоко оценил их боевую и морально-психологическую подготовку.
Затем генерал-полковник, находясь на наблюдательных пунктах, понаблюдал за деятельностью противоположной стороны, опробовал возможности оптических приборов наблюдения и технических средств.
Ознакомившись с условиями, созданными в пунктах размещения, министр сказал, что здесь создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения качественной организации и несения боевого дежурства.
В заключение министр обороны отметил, что работа по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих будет продолжена и в дальнейшем, поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности подразделений и обеспечению устойчивой обороны.
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