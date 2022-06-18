Обнародована повестка внеочередного заседания парламента Азербайджана

22 июня состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az.

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" (первое чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" (первое чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год" (первое чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (первое чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)" (первое чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об Алятской свободной экономической зоне" (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики "Об инвестиционной деятельности" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, Уголовный кодекс и закон "Об обращениях граждан" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном архивном фонде" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения", "О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (исключенных из гражданского оборота)", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обороту (ограниченному гражданскому обороту) на основании специального разрешения", "О борьбе с торговлей людьми" и "О рекламе" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Миграционный кодекс, в законы "О пожарной безопасности", "О недрах Земли", "О рыболовстве", "О технической безопасности", "Об охране атмосферного воздуха", "О табаке и табачных изделиях", "О телекоммуникациях", "О племенном животноводстве", "О местах оздоровления и курортах", "О хлопководстве" и "Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством" (второе чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О персонифицированном учете в системе государственного социального страхования" (второе чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обременении движимого имущества" (второе чтение).