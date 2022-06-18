Мы восхищены темпами восстановительных работ в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в субботу, сказал путешественник из Сан-Франциско Чарльз Вилли.

Он отметил, что Азербайджан должен больше информировать об истории, событиях, произошедших в Карабахе.

"Сегодня Азербайджан должен привлекать больше посетителей, чтобы показать разрушения, а также ход процесса восстановления", - сказал Чарльз Вилли.

По его словам, темпы восстановления инфраструктуры в Карабахе поражают.

"Приводит в ужас то, что целые города исчезли с лица земли. При этом нас поразили темпы восстановления инфраструктурных объектов", - сказал путешественник из Сан-Франциско, отметив в том числе строящиеся аэропорты в Зангилане и Лачине.

Остальные гости также выразили восхищение поразительными результатами восстановительных работ, уникальной природой Карабаха, отметив, что надеются посетить этот регион еще раз.

Напомним, что группа из 24 международных путешественников из 10 стран мира совершила трехдневную поездку по городам Карабаха. Гости побывали в Азыхской пещере в Ходжавендском районе, в Шуше, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачине и завершили свое путешествие в Зангилане.