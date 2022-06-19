https://news.day.az/politics/1472062.html Участники IX Глобального Бакинского форума посетили Карабах
Участники IX Глобального Бакинского форума посетили Карабах
19 июня участники IX Глобального Бакинского форума совершили поездку в Карабахский экономический район - Физули и Шушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе поездки, осуществленной в целях ознакомления с реконструкцией и развитием Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана, а также с ходом разминирования территорий, гостей сопровождают представители местных и зарубежных СМИ.
Отметим, что 16 июня под патронатом Президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
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