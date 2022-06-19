Во время армянской оккупации на азербайджанских землях были уничтожены культурно-исторические памятники

Во время армянской оккупации на азербайджанских землях были разрушены и уничтожены культурно-исторические памятники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил спецпредставитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, выступая на пленарном заседании на тему "Взгляд на восстановление и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана".

По его словам, после окончания войны в Шуше начались восстановительные работы.

"Оборудовано семь котельных для обогрева основных зданий и сооружений города. Сразу после окончания войны были построены подстанции, благодаря которым была обеспечена подача электроэнергии в город. Продолжается строительство жилого массива, куда в скором времени вернутся вынужденные переселенцы", - добавил Керимов.