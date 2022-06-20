Минобороны Азербайджана предупредило население

Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что очередная утилизация таких боеприпасов пройдет с 20 по 25 июня на общевойсковом полигоне Учебного Центра азербайджанской армии.

"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах", - говорится в сообщении минобороны.