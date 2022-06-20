https://news.day.az/politics/1472361.html Скоро семьи смогут вернуться в свои дома в селе Агалы - МИД
Скоро семьи смогут вернуться в свои дома в селе Агалы - МИД
Скоро много семей сможет вернуться в свои дома в селе Агалы Зангиланского района впервые после того, как около 30 лет назад они были вынуждены покинуть Карабах и прилегающие регионы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написала на своей странице в Twitter начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"Это знаменательный момент для людей, которые потеряли свои дома во время оккупации, и это первый шаг к восстановлению поселений", - отметила она.
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