Скоро семьи смогут вернуться в свои дома в селе Агалы

Скоро много семей сможет вернуться в свои дома в селе Агалы Зангиланского района впервые после того, как около 30 лет назад они были вынуждены покинуть Карабах и прилегающие регионы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написала на своей странице в Twitter начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Это знаменательный момент для людей, которые потеряли свои дома во время оккупации, и это первый шаг к восстановлению поселений", - отметила она.