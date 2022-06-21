Карабах обладает хорошим потенциалом солнечной энергии

Карабах обладает хорошим потенциалом солнечной энергии.

Об этом Trend сказал во вторник менеджер международных проектов Немецкой ассоциации солнечной энергии Рональд Апманн, передает Day.Az.

Он отметил, что в Карабахе разрушена большая часть инфраструктуры и ведутся работы по восстановлению.

"Сейчас в Карабахе появился шанс для перехода на солнечную энергию. У Азербайджана есть возможности в этом направлении. Надеюсь, что немецкие компании помогут в этом, поделившись своим опытом", - сказал он.

Апманн также отметил важность германо-азербайджанского форума по устойчивому развитию.

"Участвую в обсуждениях в форуме. Также думаю, что благодаря форуму появилась возможность обрести новые связи и получить информацию об азербайджанском рынке", - добавил он.