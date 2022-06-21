Карабах обладает хорошим потенциалом солнечной энергии.

Об этом Trend сказал во вторник менеджер международных проектов Немецкой ассоциации солнечной энергии Рональд Апманн, передает Day.Az.

Он отметил, что в Карабахе разрушена большая часть инфраструктуры и ведутся работы по восстановлению.

"Сейчас в Карабахе появился шанс для перехода на солнечную энергию. У Азербайджана есть возможности в этом направлении. Надеюсь, что немецкие компании помогут в этом, поделившись своим опытом", - сказал он.

Апманн также отметил важность германо-азербайджанского форума по устойчивому развитию.

"Участвую в обсуждениях в форуме. Также думаю, что благодаря форуму появилась возможность обрести новые связи и получить информацию об азербайджанском рынке", - добавил он.