Москва готова принять второе заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

Москва готова в самое ближайшее время принять второе заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Периодически возникающие инциденты, проблемы в отдельных приграничных районах Азербайджана и Армении подтверждают актуальность, необходимость полномерной и регулярной работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы в самое ближайшее время принять ее второе заседание в Москве. Это было условлено сторонами 24 мая текущего года. Конечно, важно предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе как это и зафиксировано в заявлении лидеров от 26 ноября 2021 года, которое было сделано в Сочи", - сказала она.