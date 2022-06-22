Завершились тактические учения ВМС Азербайджана

Проводившиеся согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны, в Военно-морских силах (ВМС) тактические учения завершились.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на учениях были выполнены боевые задачи в виде одиночных и тактических групп, уничтожены воздушные и морские цели условного противника, выполнены боевые стрельбы.

Отметим, основной целью учений было отработка совместной деятельности корабельных тактических групп и групп специального назначения при выполнении задач по предназначению в различных условиях, совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых действий и управлению силами в бою.

Отметим, что в тактических учениях задействованы более 30 кораблей и катеров ВМС, а также до 1500 военнослужащих личного состава.