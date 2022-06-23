В Баку прошло заседание Постоянного совета министров по делам молодежи и спорта ОИС

В Баку 23 июня состоялось третье заседание Постоянного совета министров по делам молодежи и спорта стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на открытии заседания выступил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

Министр отметил, что первая сессия Постоянного совета министров по делам молодежи и спорта ОИС сформировала институциональную основу для решения проблем в сфере молодежи и спорта в регионе организации.

По его словам, этот вопрос находится в ведении Генерального секретариата ОИС, который сотрудничает со Спортивной федерацией исламской солидарности и Королевством Саудовская Аравия.

Выразив глубокую благодарность Молодежному форуму ОИС за плодотворное сотрудничество в деле организации IV Игр исламской солидарности в Баку в 2017 году, Гайыбов пожелал успехов министерству молодежи и спорта Турции, которая в августе 2022 года примет V Игры исламской солидарности в городе Конья.

На заседании также был представлен отчет о деятельности и проектах, реализуемых Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества.