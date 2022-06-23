Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Франции

В столице Франции Париже состоялись двусторонние политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством Европы и иностранных дел Французской Республики.

Как передает Day.Az, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, французскую делегацию возглавлял директор Департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики Фредерик Мондолони.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, региональные вопросы, отношения Азербайджана с европейскими государствами и Европейским Союзом. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с текущей ситуацией в регионе, выполнением трехсторонних заявлений, вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией в контексте постконфликтного конфликта.

В ходе встреч состоялся также обмен мнениями по международным и региональным вопросам, возможностям участия французских компаний в формировании новой транспортной и логистической инфраструктуры, которая может быть создана в результате мирных процессов на Южном Кавказе, в частности в Азербайджане, в том числе в восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.