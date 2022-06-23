Правительство Азербайджана оказывает всестороннюю поддержку ветеранам второй Карабахской войны

Новостное агентство News Blaze посвятило материал работе правительства Азербайджана по поддержке ветеранов и инвалидов второй Карабахской войны, передает в четверг Day.Az.

Как отмечается в материале, помощь оказывается через фонд YAŞАT, который привлек к этому процессу иностранных врачей.

Так, автор статьи встретился и побеседовал с двумя ветеранами, которым была оказана поддержка через фонд.

Один из них - 24-летний Ариф Гаджиев, получивший ранения рук, а также глаз. В материале отмечается, что многие из ветеранов с таким ранением получили глазной протез, а Арифу израильские врачи пересадили донорскую сетчатку.

Говоря о поддержке государства в его восстановлении, Гаджиев отметил, что благодаря фонду YAŞАT он не только получает все необходимое лечение, но также ему предоставили автомобиль, квартиру и финансовую помощь.

Другим героем материала стал капитан Васиф Дидяварзаде, который служит в армии уже 11 лет. Помимо второй Карабахской войны, он также сражался в апрельских боях 2016 года.

Участвуя в боях за Муровдаг в 2020 году, Дидяварзаде был серьезно ранен в ногу и ему пришлось перенести семь операций.

Обращаясь к согражданам, Васиф Диляварзаде сказал: "Желаю мира следующим поколениям. Однако будьте готовы в любой момент встать на защиту Родины".