Дата второй встречи комиссии по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией согласовывается

Вторая встреча комиссии по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией согласована в Москве, и мы сейчас выбираем дату, которая будет удобна обеим сторонам.

Об этом сказал, отвечая на вопрос корреспондента Trend глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.

"Мы говорили буквально пару недель назад в Ереване в ходе моего визита и с премьер- министром и с министром иностранных дел. Они подтвердили свою готовность к участию во второй встрече в рамках комиссии по делимитации. Эта встреча согласована в Москве, на нашей территории и мы сейчас подбираем даты, которые будут удобны обеим сторонам. Я не видел откуда бы то ни было сигналов о том, что стороны передумали не хотят, одна из них или другая, участвовать в этой работе. Напротив, я получил подтверждение и в Ереване и сегодня в ходе переговоров, что делимитация - это очень важный компонент всех усилий на нынешнем этапе", - сказал он.