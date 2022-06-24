Генпрокурор Азербайджана на встрече с российским коллегой

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с Генеральным прокурором России Игорем Красновым во время рабочего визита в Беларусь.

Как сообщает в пятницу Day.Az, Кямран Алиев отметил развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, вышедших благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств на уровень стратегического партнерства, развитие двусторонних отношений по многим направлениям.

Подчеркнув положительную динамику связей между прокуратурами Азербайджана и России, Генпрокурор коснулся необходимости дальнейшего развития этих связей, а также перспектив.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, проведены обсуждения по вопросам оказания юридической помощи по конкретным уголовным делам между правоохранительными органами, в том числе прокуратурами двух стран, а также по вопросам экстрадиции лиц, совершивших преступления и др.