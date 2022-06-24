Посол Великобритании в Азербайджане побывал на первой в мире барже на воздушной подушке

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп побывал на первой в мире барже на воздушной подушке, спроектированной CMI Offshore и построенной в сотрудничестве с ASCO (Азербайджанское Каспийское морское пароходство).

Как передает в пятницу Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Я посетил первую в мире баржу на воздушной подушке, спроектированную CMI Offshore и построенную в сотрудничестве с ASCO. Эта баржа является отличным примером передового британского проектирования и производства кораблей и британско-азербайджанского сотрудничества", - говорится в публикации.