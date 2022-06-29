Белый Дом не пойдет на поводу незрелых попыток армян

Удивительно не то, что администрация Байдена вновь обошла 907-ю поправку, а то, что она вообще до сих пор существует, а армянская диаспора считает, что Белый Дом почему-то должен игнорировать прецедент всех предыдущих администраций и обеспечить ее соблюдение.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя решение президента США Джо Байдена продолжить военную помощь Азербайджану и реакцию армянства на этот шаг Белого Дома..

907-я поправка, отметила она, запрещает прямую американскую помощь правительству Азербайджана. Она вошла в силу благодаря армянскому лобби им сделала Азербайджан единственным государством постсоветского пространства, которое было бы лишено американской помощи. Однако череда американских президентов традиционно вводили в силу исключение от исполнения обязательств по этой поправке. А после почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий и 44-дневной войны, эта поправка, в принципе, выглядит вообще бессмысленной.

Все американские администрации ценили и ценят роль Баку в поддержке антитеррористических операций НАТО, а также взаимопонимание со Штатами, в частности в вопросах обороны и энергетики, отметила наша собеседница. Вмешательство лоббистов в международные отношения под безосновательными и сомнительными предлогами не заставит американское государство игнорировать собственные интересы, подчеркнула она.

"Учитывая начавшийся после завершения Второй карабахской войны мирный процесс и вопрос интеграции региона, в высшей степени неуместным было бы возвращение к вопросам, которые не должны были стоять изначально. Понимает это и Байден, которых недавно отправил два прямых послания в Баку, указывающих на открытость и даже интерес в растущем взаимодействии с Азербайджаном. Вряд ли нашелся бы политик, который во время энергетического кризиса затронул бы вопрос, касающийся отношений с одним из ведущих союзников в этой сфере, тем более, когда сама постановка вопроса неуместна и давно должна была быть устранена.

То, что армянская диаспора сейчас поднимает эту тему, ставит под вопрос серьезность отношения Армении к мирному процессу. Зачем специально создавать конфликтные политические ситуации? Наоборот, для доказательства благих намерений армянская сторона должна была в качестве жеста доброй воли попросить Конгресс отменить поправку. Однако если армянские лоббисты продолжают разжигать междоусобицы, это не значит, что американское правительство должно идти у них на поводу. Баку следует игнорировать эти незрелые попытки привлечь внимание к захороненной теме, а также лоббировать в Конгрессе вопрос отмены этой никому не нужной поправки", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева