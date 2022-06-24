Армянство снова проиграло Азербайджану в США

Автор: Лейла Таривердиева

Плохие новости в последнее время сопровождают армянство с пугающим его постоянством. На днях армяне России были потрясены провалом провокации в Музее искусства народов Востока в Москве. А теперь плохие новости пришли из США. В армянских экспертных кругах начали подозревать наличие системы, которую армянам уже не удастся сломать. Причем, бьют их практически везде, даже на площадках, где им сравнительно несложно было продвигать свои интересы до 44-дневной войны.

Как пишут армянские СМИ со ссылкой на сообщение из-за океана, президент США Джо Байден снова обошел 907-ю поправку к Акту в поддержку свободы. Это значит, что в очередном финансовом году Америка сможет продолжать оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Глава Армянского национального комитета "Ай Дата" Амбарян вне себя от возмущения. Он заламывает руки, не понимая, как это такое может быть - армянский агитпроп старается вовсю создавая образ "оккупанта" и "мучителя армян", а американская администрация словно ничего не видит.

Армянская диаспора и лобби действительно прикладывают неимоверные усилия, но то, что прежде им удавалось сравнительно легко, сегодня превратилось в недостижимую цель. Хотя нет, будем справедливы - пресловутую антиазербайджанскую поправку хозяева Белого дома отказываются размораживать достаточно последовательно. Будучи кандидатами, они обещают армянам непременно это сделать, но, взойдя на пост, поступают так, как следует поступать мировой державе, политика которой не может исходить из интересов маленькой этнической группы, пусть даже богатой и влиятельной.

Армяне сегодня напоминают Байдену, что, баллотируясь на пост президента, он говорил о том, что США, дескать, должны придерживаться 907-й поправки, "остановить поток военной техники в Азербайджан" и все такое, чем подкупил сердца армянских избирателей. Но, что характерно, став президентом, он отказался от этого вредного для американских интересов обещания и немедленно включил военную помощь Азербайджану в бюджет следующего года.

В марте этого года армянство США уже "точило ножи", готовясь к сражению за повышение помощи Армении и разморозку 907-й поправки. Президент Байден снова потревожил тонкую душевную организацию и лучшие чувства местного армянства, предложив выделить Армении в 2023 году всего 24 миллиона долларов. "Всего" - потому что в 2022 году этих миллионов было 45, и в будущем году армяне претендовали уже на 50 миллионов. В диаспоре поняли, что это очень тревожный звонок. На лоббирование помощи Еревану были брошены немалые средства, но результат оказался нулевым. Особенно болезненным для армян это предложение было потому, что незадолго до его появления правительственный надзорный орган задокументировал военную помощь США Азербайджану на сумму более 164 миллионов долларов. Кроме того, в бюджете не предусмотрено ни цента для сепаратистов Карабахского региона.

Одним словом, армяне возмущены и не понимают что происходит. Амбарян обещает продолжить работу с проплаченными сенаторами и конгрессменами. Видимо, чтобы спросить с них за напрасно полученные гонорары. Хотя вряд ли все это даст результат. Если это не удавалось прежде, сегодня, когда Азербайджан приобрел для западного мира исключительную значимость, 907-я поправка стала еще более неуместной, чем когда-либо. Само ее появление было аномалией. В то время, как Армения при поддержке террористов и внешних сил проливала кровь мирного населения Азербайджана и захватывала земли, удалось протащить в Конгрессе закон, запрещающий помощь стране, страдающей от агрессии. Прошло несколько лет, и поправка была заморожена, и что не делало лобби, какие средства не отпускались на эти цели, каждый новый президент США оставлял ее замороженной.

Пожалуй, 907-я поправка была единственной столь громкой победой армянства в США. И последней.