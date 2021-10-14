Армяне США выставили себя на посмешище

Интересно, что еще должно произойти, чтобы армянство перестало чувствовать себя центром Вселенной?

Армянство по сей день продолжает переживать афтершоки от победы Азербайджана в 44-дневной войне. Прошел почти год, а в диаспоре все истерят и ищут выход для накопившихся раздражения и злости. И в большинстве случаев делается это традиционно неадекватно. На Азербайджан, освободивший свои земли, льются потоки лжи и клеветы, в соцсетях распространяются провокации и фейки. Это отвратительно, но к подобным выходкам соседа мы уже привыкли. Неадекватные методы армянского агитпропа приучили нас ничему не удивляться.

Однако, даже мы, привыкшие ко всему, прочитав нижеследующую новость в армянских СМИ, пережили легкий шок, перешедший затем в хохот.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA), сообщают на полном серьезе армянские СМИ, призвал расследовать системные неудачи Государственного департамента США в региональной политике страны и двусторонней политике США-Армения. Председатель ANCA Раффи Гамбарян направил указания председателю комитета Сената по международным отношениям Роберту Менендесу, главе Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Грегу Миксу и другим лоббистам-членам Палаты представителей с требованием расследовать неудачи в двусторонних отношениях США и повторяющиеся провалы в региональной дипломатии во время, до и после 44-дневной войны, а также во время "продолжающейся оккупации суверенных территорий Армении".

Вот что требует расследовать армянство Америки: почему вновь не применяется 907-я поправка, почему никто не наказан за запчасти к "Байрактар"-ам, почему Турция, якобы поставлявшая нам террористов, все еще "на свободе", почему?... Там много всякого, в том числе якобы применение Азербайджаном запрещенного оружия, удерживание пленников (которые на самом деле являются диверсантами) и прочее.

Стандартное бла-бла-бла, не заслуживающее внимания. Это претензии больше к провалившему задание лобби в Конгрессе, которое еще будет не раз выпорото и наказано "рублем".

А вот дальше идет самое интересное.

ANCA требует расследовать неудачи американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ с точки зрения "неадекватного представления интересов США в деле мирного урегулирования статуса Карабаха и вопросов безопасности"... Тут возникает ряд вопросов. А что, у американского посредника было такое задание? США участвовали в переговорах с конкретной целью добиться отделения Карабаха от Азербайджана? Имелся такой заказ от армянства, и поэтому оно позволяет себе говорить о неадекватности американского сопредседательства? Это далеко не риторические вопросы.

Армянство также возмущено тем, что Штаты в лице Госдепартамента не предупредили Армению о возможном "нападении" и не помешали Азербайджану победить... А что, должны были?

Не знаем, как у вас, а у нас после ознакомления с претензиями армян к США возникает стойкое ощущение, что это претензии заказчика, получившего не тот товар, за который было уплачено. Армянство рассчитывало на содействие против Азербайджана из-за океана в ответ на свою помощь на выборах. Ведь армяне на полном серьезе уверены, что это они назначили Байдена и забанили Трампа, что их голоса определяют будущее Штатов и политику Белого дома, что они дергают за ниточки, подсаживая в администрацию своих людей. Определенные успехи в Конгрессе, благодаря сидящим на крупных гонорарах лоббистам вскружили диаспоре голову, и армяне стали думать, что американская политика вертится только вокруг них.

Надо сказать, что такое искаженное представление создавали и создают у армян сами американские политики, желающие использовать голоса и деньги диаспоры. Почему бы и нет, если армяне используются в подобных унизительных целях уже не одно столетие? Чем Америка хуже той же России? Десятилетиями в ходе избирательных кампаний в США происходит одно и то же: выборы - армяне - обещания - голоса - победа - амнезия - обида. И так по кругу. Правда, Джо Байден все же признал обещанный "геноцид", чем избавил своего последователя от назойливых приставаний армян. Думается, в следующий раз избирательная кампания в армянонаселенных штатах страны будет строиться на обещании отобрать у Азербайджана Шушу.

Кстати говоря, карабахская тема уже в ходе последних президентских выборов находилась в центре предназначенных для армянских ушей агитационных речей кандидатов.

Дональд Трамп в разгар 44-дневной войны обещал армянам "все решить". "И все проблемы, которые там есть, смерти, бои, и прочее - мы это все решим. Я это считаю простой задачей. Идите, и скажите это своему народу. Армения, почему бы и нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", - цитировали Трампа мировые СМИ.

В свою очередь, Джо Байден строил свою работу с армянами на критике Трампа, дескать, неспособного приструнить Турцию и заставить ее "держаться подальше от этого конфликта". Что должно было означать, что в случае его избрания он, Байден покажет Анкаре ее место, и будет она у него ходить по струнке. Тогда все это прозвучало для армян убедительно, но не прошло и года, и в июне на саммите НАТО в Брюсселе Байден с Эрдоганом встретились и, по словам президента Турции, открыли "новую эру в двусторонних отношениях на позитивной и конструктивной основе".

Армяне поняли, что у Вашингтона совсем даже не такие длинные руки, как им было обещано, и почувствовали себя обманутыми. "За что же тогда платили, если подрядчик ни на что не годен?" - этот немой вопрос звучит в требованиях ANCA. Многие годы и огромные средства ушли на лоббирование своих интересов в США. Америка должна была стать локомотивом решения "армянского вопроса" в нашем регионе, для этого скупались оптом конгрессмены, политики, журналисты. Но, как выяснилось, все это были просто частные лица. А кандидаты в президенты, вступая в должность, откладывали армянские интересы как противоречащие национальным интересам американского народа.

И теперь ничего кроме истерики ANCA не остается. Кроме неадекватных требований расследовать деятельность Госдепартамента, не соответствовавшую интересам армян и Армении, и смешных попыток призвать Вашингтон к ответу за то, что Штаты не помешали Азербайджану победить, освободить свои земли, успешно штурмовать Шушу и так далее.

Вся проблема армянства в том, что оно никак не может избавиться от мании центра Вселенной и осознать, что является просто орудием и средством достижения цели. А инструменты после использования убирают в дальний ящик и забывают о них. Пока снова где-то что-то не потечет и не отклеится...

Лейла Таривердиева