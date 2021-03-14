Плач армянских националистов в Америке

Армянская диаспора осуществила очередной шаг, направленный на попытки возобновления войны в регионе Южного Кавказа. Эта провокация подается под антитурецким и антиазербайджанским "соусом", однако по большому счету имеет антироссийскую направленность.

Так, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) обратился к к президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и Госдепартаменту с предупреждением. "Азербайджан и Турция (якобы!) готовят нападение на Сюник. Армения станет целью следующей атаки", - отмечается на странице комитета в микроблоге Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Однако промониторьте настроения в Армении, Турции и Азербайджане. И сразу станет ясно, что призывы к войне и вражде звучат только в армянской среде, особенно в армянской диаспоре, в том числе российской и американской, где самые большие армянские лоббистские центры влияния.

То российские симоньяны и габреляновы мутят воду. То их американские собратья. Вот сейчас армянские националисты американского разлива призывают Байдена, который только и ждет провала российской миротворческой миссии в регионе, вмешаться и "наказать" Азербайджан и Турцию, которые на самом-то деле пытаются нормализовать отношения с Арменией и вытащить это несостоявшееся государство из глубокого кризиса. Чтобы армяне и сами жили нормально, и другим не мешали.

Армяне показали, что не имеют опыта государственности. Сами армяне не хотят жить в собственном государстве, а расползаются по всему миру и пытаются натыкать свои "арцахи" в рамках других государств, как правило, состоявшихся и богатых ресурсами, в том числе в России. Паразитируют на ресурсах других народов, присваивают их достижения, а потом еще умудряются внушать всем, что они "сверхнация".

В своем послании к Байдену армянские националисты возмущаются тем, что границы Армении видите ли оказались "в непосредственной близости от новых границ Азербайджана (времен Азербайджанской ССР)". И что же так возмущает американских армян? Ситуация возвращается в нормальное русло, оба государства будут теперь сосуществовать в своих международно признанных границах.

Но армяне не могут смириться с тем, что их заставили вернуть украденное. А Байдену не нравится, что Россия сейчас укрепила свое положение в регионе Южного Кавказа, так как Азербайджан позволил российским миротворцам разместиться на своей территории.

Армяне-американцы устраивают показательный плач в связи с тем, что в результате демаркации границ, проведенной с помощью GPS, 11 армянских домов оказались на азербайджанской территории и некоторые решили оттуда съехать. .А не надо было расселяться на чужих территориях! Переезд пары семей - не трагедия. Трагедия будет в том случае, если вследствие новых армянских провокаций вновь может вспыхнуть война, и вновь будут тысячи жертв со всех сторон.

Если армянской диаспоре удастся спровоцировать новую войну в Карабахе, Россия будет втянута любой ценой.

Мировое политическое армянство пытается помочь Байдену развалить Россию, да еще и оплатить Краснодарский "арцах" ценой жизней российских же солдат.