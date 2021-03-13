Азербайджан закупал современное вооружение, а в Армении преобладали шапкозакидательские настроения

Длившаяся с 27 сентября до 10 ноября 2020 года война в Карабахе отлично показала: чтобы победить в вооруженном конфликте, одной храбрости недостаточно. Нужны трезвая оценка возможностей противника, строжайшая дисциплина и современное техническое оснащение.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте aif.ru.

"Азербайджан последовательно вооружался с 1994 года", - говорит бывший капитан армянской армии Сурен Тер-Гукасян.

"Азербайджанцы закупали в России новейшие вертолеты, бронетранспортеры, противотанковые комплексы "Корнет-Э", системы ПВО С-300. В Турции и Израиле - беспилотники, способные наносить удары с огромной высоты. Их армию тренировали лучшие турецкие, израильские и американские военные инструкторы. У Армении нет нефти и такого безумного количества денег: на армию выделили лишь четыре миллиарда долларов. Конечно, тоже приобретали оружие, но немного: ракеты "Искандер", минометы сербского производства. Мы сглупили. В основном в армянском обществе преобладали... как это по-русски... шапкозакидательские настроения", - сказал он.

Как отмечается в материале, противостояние на линии фронта в Карабахе продолжалось долгие 26 лет: "Каждый день случались перестрелки, велись "дуэли" снайперов. То есть не расслабишься. Но оказалось, что армяне абсолютно не подготовились к масштабному наступлению азербайджанцев. Они полагали, что легко расправятся с противником. Между тем в Азербайджане возвращение Карабаха стало национальной идеей. В этом я и сам убедился, будучи в Баку. Азербайджанцы с детства мечтали о новых сражениях и были морально готовы к жертвам. Армяне годами смотрели на закупку Азербайджаном дорогого современного оружия и верили, что он хочет их испугать, не более".

Левон Мелконян, доброволец, приехавший воевать в начале октября прошлого года, говорит, что азербайджанцы с первого дня войны господствовали в воздухе: "Танки и броневики оказались бесполезными: их жгли десятками с беспилотников. Ракеты поражали укрытия и здания, куда собирались на совещания командиры. Боеприпасы нельзя было подвезти: БПЛА охотились за грузовиками. Я месяц просидел в сборном пункте на границе, нас так никуда и не отправили: любая машина на дороге подвергалась опасности воздушного удара".