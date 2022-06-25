Мустафа Шентоп призвал укреплять связи между тюркоязычными странами с помощью транспортного сообщения через Нахчыван

Необходимо укреплять взаимодействие с помощью международного коридора Восток-Запад-Центр и транспортного сообщения Азербайджан-Нахчыван через Каспийское море. Это позволит нашим странам расти как центр торговли, транспорта и производства, сближая их друг с другом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на XI пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) в Кыргызстане.

По его словам, укрепление транспортных сетей между странами - участницами ТюркПА имеет особое значение.