https://news.day.az/politics/1474032.html В Гяндже открыт памятник Кавказской исламской армии - ФОТО
В Гяндже открыт памятник Кавказской исламской армии - ФОТО
В Гяндже состоялась церемония открытия памятника Кавказской исламской армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в церемонии приняли участие глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтур и городская общественность.
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