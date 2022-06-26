В Гяндже открыт памятник Кавказской исламской армии

В Гяндже состоялась церемония открытия памятника Кавказской исламской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в церемонии приняли участие глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтур и городская общественность.