https://news.day.az/politics/1474051.html Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил
Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 26 июня - Днем Вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
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