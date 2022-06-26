Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 26 июня - Днем Вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

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