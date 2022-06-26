https://news.day.az/politics/1474060.html Я горжусь нашей армией – курсант Высшего военного института
Я горжусь нашей армией – курсант Высшего военного института
По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана в разных уголках Баку прошли марши и показательные выступления военных оркестров.
Как сообщил Trend участник марша, курсант Азербайджанского высшего военного института Фатуллаев Бабаали, сегодня он испытывает чувство гордости, передает Day.Az.
По его словам, Азербайджанская армия - армия, которая пишет историю.
"Прежде всего, поздравляю наш народ с этим праздником. Я очень счастлив как будущий офицер азербайджанской армии. Я горжусь нашей армией", - отметил он.
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