Посол Азербайджана о последствиях ракетного удара по окрестностям здания дипмиссии в Киеве

В результате ракетного удара неподалеку от посольства Азербайджана в Киеве на стенах здания появились трещины. Об этом сказала в воскресенье Trend посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, передает Day.Az.

"Наше посольство расположено в здании 60-х годов. Это здание бывшего детского сада. Потом оно было приспособлено под нужды нашего посольства. Оно перенесло уже один ракетный удар. Неподалёку от нас был очень сильный ракетный удар два месяца назад. Тогда тоже у нас выбило стекла. Но сейчас удар был ближе, была еще более сильная ударная волна, выбило несколько стекол, усугубились трещины на стенах. Слава Богу, что наши сотрудники в целости и здравии",- сказала посол.