Армянское лобби России получило удар откуда не ожидало

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Совсем недавно российский государственный телеканал РТ показал репортаж из Азербайджана. Автор сюжета, журналист Александр Бузаладзе подготовил очень емкий материал о послевоенной жизни страны, ставшей победительницей в противостоянии с Арменией. Всем известно, что причиной конфликта были необоснованные территориальные притязания последней, вылившиеся в военную агрессию и оккупацию. Азербайджан очень долго рассматривал возможности мирного урегулирования конфликта, но Ереван всячески отлынивал, и окончательно подорвал переговорный процесс, поставив крест на мирной инициативе. Азербайджану ничего не оставалось, как нанести контрудар по армянской армии. И этот удар оказался более чем ощутимым.

Азербайджан решил триединую задачу. Во-первых, он избавил не только себя, но и регион от угрозы большой войны. Во-вторых, установил новый, более обнадеживающий для всех сопредельных государств статус-кво. В-третьих, обозначил новую стартовую позицию для новой многомерной интеграции.

Сюжет российского журналиста вызвал переполох в Армении, где поднялся настоящий гвалт и плач из-за того, что автор РТ дал позитивный репортаж из Азербайджана. Армянская общественность, политики и экспертное сообщество все тридцать лет и даже более отравляли атмосферу вокруг Азербайджана, выдавали наш народ за варваров, бандитов, системных мракобесов, которые, мол, угрожают не только бедному-несчастному армянскому народу, но и всему сообществу. В данном контексте армянская пропагандистская машина, которая днем и ночью наращивает антиазербайджанский контент, выстраивая его на вымыслах, дезинформации, дешевых провокативных мотивах, оказалась в неловком положении. Армяне постоянно сообщают, что в Азербайджане все плохо, что мы негативно воздействуем на своих соседей. И вдруг российское ТВ дает правдивый, объективный сюжет, показывающий, что Азербайджан развивается сам и старается усиливать скрепы безопасности в регионе, придает новые импульсы политике разрядки и, самое главное, приглашает Армению к миру и добрососедству. Так как в Армении нет политических сил, готовых заявить о готовности к миру с Азербайджаном, сюжет российского канала вызвал гнев и возмущение. Армяне не понимают, как такое могло случиться, учитывая, что в России, в ее главных городах армянская диаспора и лобби сосредоточили свой основной "арсенал". Один Арам Габрелянов со своей сворой чего стоит. Трудно пережить, когда многолетние усилия разлетаются вдребезги. Армянская пропагандистская машина, можно сказать, заглохла. Все ее многолетние усилия оказались развеяны в пух и прах.

Об этом армянам еще раз напомнил недавний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку, где он провел переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым и своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. На встречах был обсужден ряд очень важных вопросов, связанных с поствоенным урегулированием и достижением окончательного мира между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан к этому готов. Как известно, он предложил пять принципов урегулирования, Армения их поддержала, однако нет конкретных действий, которые продемонстрировали бы, что Ереван осознал свои прежние ошибки и сейчас перестраивает политику на мирный лад.

В этом плане следует сказать о подписанном двустороннем документе об информационной безопасности. Согласно документу, обе стороны должны предотвращать риски, исходящие от медийных структур, совместно работать в сфере кибербезопасности. В большей степени это касается Российской Федерации, где ощущают полную свободу действий подрывные информационные центры, возглавляемые такими небезызвестными личностями, как Маргарита Симонян, Арам Габрелянов и другие.

Принятие этого документа очень важно. Такие документы не появляются в один миг. Над соглашением наверняка работали соответствующие группы по поручению глав государств. И как только они выработали срединный вариант, где взгляды совпадают, он был вынесен на подписание. В нем говорится о том, что мы должны предотвращать риски, связанные с фейками, информационным терроризмом и так далее. Как мы знаем, армянское лобби в России всегда было на марше и старалось опережать события, чтобы вводить в заблуждение общественность РФ, наносить удары по российско-азербайджанским отношениям и подводить базу оправдания под ту гнусную политику, которую все эти годы проводила армянская политическая элита.

Ныне все тайное стало явным. Такой солидный ресурс, как РИА Новости, опубликовал интервью с так называемым "госминистром" Карабаха. Это, конечно, был самый настоящий моветон, и в Азербайджане было принято решение приостановить распространение этого ресурса на территории страны. Баку всегда жестко реагирует на подобные выпады и доводит до сведения российских политиков высокого уровня, что такие вольности непозволительны, они подрывают двусторонние отношения и, самое главное, доверие, без которого невозможно сотрудничать и добиваться результатов.

Думаю, это очень показательный пример, который тоже вызвал болезненную и агрессивную реакцию в Армении и среди тех российских журналистов, которых можно назвать таковыми с большой натяжкой. Ту же Симонян я по определению не могу назвать российской журналисткой. Она армянская журналистка, занимающаяся отстаиванием интересов Армении и мракобесов из диаспоры.

Инициативы Азербайджана являются своевременными, и в содружестве с Россией, своим давним партнером, мы добились большого прорыва в сфере информационного обеспечения. Информационная деятельность является неотъемлемой частью любой сферы жизнедеятельности - политической, экономической, культурно-цивилизационной и так далее. Если есть событие, есть и информационный контент. Армянские агенты передового базирования в России или других странах постоянно подавали все связанное с Азербайджаном вверх ногами. Теперь мы перешли в контрнаступление и довели до сведения официальней Москвы, что не потерпим далее идеологических провокаций агентов влияния Еревана.

Подписанный в Баку документ, думаю, будет иметь обязывающую направленность. С другой стороны, должны быть механизмы для применения санкций против нарушителей. Если какой-нибудь life.ru, которым руководиn Габрелянов, или другое СМИ, снова начнет злословить и формировать дезинформационную мотивацию для удара по имиджу Баку, против этой команды нужно будет принимать меры. Это, вероятно, станет обязанностью Госкомнадзора, либо каких-то профильных структур.

Азербайджан снова приятно удивил своих партнеров, показав, что для нас нет второстепенных вопросов. Это касается также информационного обеспечения, информационных подходов и, самое главное, поддержания определенного тонуса в наших взаимоотношениях с соседними странами. Тут информационная деятельность имеет непреходящее значение, ей нет альтернативы. Наша страна снова оказалась на волне инновативного подхода, и показала и партнерам, и недругам, что умеет подавлять риски, предпринимать необходимые усилия, чтобы предвосхищать нежелательные явления. Если в Российской Федерации кто-то злословит в адрес Азербайджана, пытается подорвать отношения азербайджанского и российского народов, эти люди должны понять, что более не будет послаблений для них. Если впредь будут пересекать красные черты и предпринимать действия, направленные на подрыв двусторонних отношений, региональной и международной безопасности, придется ответить. Мы будем кооперировать наши усилия и в вопросах кибербезопасности. Думаю, далее стоит ожидать позитивных изменений. Прежний опыт нередко оказывался негативным, а сегодня наступило время изменить атмосферу и призвать к порядку тех, кто в буквальном смысле слова хулиганил на информационном поле, показывал на своем пример, как нельзя работать и чего не следует делать.

Все происходящее в последнее время вызвало в Армении деморализацию. Наши соседи и армянская диаспора в РФ находятся в растерянности. "Дозорные" армянства в Москве, Санкт-Петербурге должны принять во внимание новые реалии и осознать, что дальнейшие действия по очернению Азербайджана, нанесению ударов по его образу и имиджу будут иметь серьезные последствия.