Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона

Проведение трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности нашего региона.

Об этом сказал в ходе первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подобная встреча сегодня актуальна с точки зрения улучшения транспортной инфраструктуры стран Азии в направлении Европы.

"Нашей новой целью является обеспечение стабильности в регионе. Уверен, что эта встреча будет способствовать усилению нашего сотрудничества. В нынешних глобальных реалиях проведение этой встречи очень важно", - сказал Байрамов.