https://news.day.az/politics/1474548.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
В ходе операций по разминированию, проведенных с 20 по 25 июня в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 25 противопехотных и 31 противотанковая мина, а также 147 неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию.
По его данным, в отчетный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 774 гектара.
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