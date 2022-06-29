Обсуждено расширение сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана

29 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-лейтенант Таиров подчеркнул, что развитие сотрудничества между нашими странами в сфере военной авиации, равно как и в других областях, вносит значительный вклад в дальнейшее усиление боеспособности наших армий.

Маршал Сидху, в свою очередь, отметил, что обучение военных пилотов Азербайджана в Академии ВВС Пакистана, подготовка экипажей вертолетов ВВС Пакистана в авиационных учебных центрах Азербайджана являются ярким примером успешного сотрудничества между двумя государствами в области военной авиации.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.