На госгранице были задержаны находившиеся в розыске 216 человек - ГПС
В июне 2022 года на государственной границе Азербайджана были задержаны 216 человек, находившихся в розыске.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
По данным ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 38 человек, в том числе 18 граждан Азербайджана, пять - Ирана, два - Индии, один - Узбекистана, шесть - Марокко, два - Пакистана, один - Казахстана и трое граждан Афганистана.
В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 18 человек с поддельными паспортами, шенгенскими визами и печатями.
За нарушение пограничного режима были задержаны 646 человек, в отношении которых были приняты меры в соответствии с законодательством.
Продолжаются мероприятия, направленные на организацию надежной охраны государственной границы, говорится в сообщении ГПС.
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