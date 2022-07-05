Минская группа хочет постоять рядом с победителем, но ей это не удастся

Минская группа всегда была камнем на шее мирного процесса, Азербайджан избавился от него, победив в 44-дневной войне, и теперь Армения идет ко дну в одиночестве. К сожалению, выплыть ей не позволяет недальновидная политика некоторых внешних акторов. После известных заявлений Госдепа США тема реанимации Минской группы ОБСЕ стала для армянской стороны одной из последних соломинок, благодаря которым поверженный агрессор кое-как удерживается на плаву. Странные заявления из Вашингтона дали армянам надежду на то, что мирный процесс, как и в предыдущие тридцать лет, удастся сохранить в замороженном состоянии, параллельно работая над нивелированием результатов 44-дневной войны. Аннексия территорий соседнего Азербайджана - это безумная идея фикс армянства, и для ее достижения идеологи готовы пожертвовать еще тридцатью годами. Несмотря на то, что Армения как государственное образование вряд ли еще столько протянет, оставаясь в изоляции и не имея перспектив для развития.

Удастся ли Армении, опираясь на нелогичную поддержку извне, добиться реанимации "покойной" и нужен ли этот институт в новых реалиях вообще?

С таким вопросом мы обратились к доктору политических наук, Государственному советнику РФ Первого класса, директору консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяне Полосковой.

Никакого смысла сейчас в реанимации Минской группы нет. Основной вопрос теперь - это делимитация и демаркация границы, и с этой задачей Армения и Азербайджан вполне могут разобраться сами. Если, конечно, Ереван не будет сознательно тормозить данный процесс, сказала наша собеседница.

"Минская группа за долгие годы существования, кроме бесконечных заседаний с консультациями и демонстративного надувания щек ничего в решение карабахской проблемы не привнесла. А в течение нескольких лет, предшествовавших 44-дневной войне, структура перестала даже просто имитировать деятельность, постепенно превратившись в чемодан без ручки.

Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил от армянской оккупации территории Карабаха и в короткий срок сумел начать возвращать к жизни экономику и социальную сферу этой многострадальной земли. Понятно, что желающих постоять рядом с победителем всегда много, но процесс, начатый Азербайджаном, уже необратим и будет завершен без Минской группы. В ней просто нет необходимости", - подчеркнула Полоскова.

Российский политолог напомнила, что, выступая на открытии в Баку конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что попытки восстановить Минскую группу ОБСЕ являются контпродуктивными. Мнения третьих стран по поводу судьбы Минской группы различны, отметила она. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, например, фактически, заявил, что Минская группа "почила в бозе", и база для новых процессов постконфликтного урегулирования основана на трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении.

На этом фоне диссонансом прозвучала официальная позиция США, которую озвучила во время визита в Ереван помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, отметила Полоскова. С ее слов, Франция, США и Россия продолжат сотрудничество в рамках Минской группы ОБСЕ, "несмотря ни на какие препятствия". Иными словами, в данной истории неважно даже, хочет ли эту группу видеть официальный Баку. Такая назойливость может объясняться либо полным непониманием ситуации, либо активностью западного армянского лобби, подачки которого кто-то хочет отработать. Такие заявления только тормозят процесс, считает политолог.

"Да, слова представителя США вызвали особый энтузиазм у Пашиняна. Но, на самом деле, тут мы видим обычное сотрясание воздуха, поскольку после драки кулаками не машут. Такое поведение на политконсалтинговом жаргоне звучит как "метить территорию". Ну, постояли рядом, а дальше что?", - заметила Полоскова.

По ее словам, в российских политических и экспертных кругах хорошо известно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил полную поддержку по дальнейшему урегулированию карабахского вопроса от Президента России. В том числе, и в выборе шагов, форм и методов. Об этом, кстати, известно и армянской диаспоре в России. Причем, многие приняли эту ситуацию как данность. Кроме того, отметила политолог, геополитические процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, формируют новые центры силы. И очевидно, что именно Азербайджан сейчас является ключевым центром на Южном Кавказе. Чем быстрее Армения это осознает, тем с меньшими рисками и потерями она выйдет из сегодняшней кризисной ситуации, отметила наша собеседница.

"Известный украинский политолог Олеся Яхно написала на своей странице в Facebook: "Совершенно ясно, что уходит целая геополитическая эпоха". И, раскрывая подробно эту тему, в том числе, анализируя роль России, Яхно ставит ряд важных вопросов. "Перестроятся ли старые институции или появятся новые? НАТО перестраивается. ЕС только в процессе. ООН и ОБСЕ - пока нет. Как будет коррелироваться работа институциональных союзов и неформальных/локальных (двоек, троек, четверок и т.д.). За этот и предыдущий годы отчетливо проявились разные региональные союзы (ввиду общих угроз), а также союзы, выстроенные вокруг страны/лидера, необремененные необходимостью согласовывать свои шаги со всеми странами (как Великобритания, например, в отношении ЕС)", - пишет она. Я полностью согласна с украинской коллегой. Мы стоим на пороге формирования новой геополитической архитектоники мира. Опираясь на прошлый опыт, в том числе, и отрицательный, уже сейчас как никогда востребована прогностическая функция науки.

Кроме того, я считаю, что для Азербайджана сейчас очень актуальны исследования и экспертные разработки, нацеленные на будущее этой страны как регионального лидера. А Минская группа - это уже прошлое. И не только применительно к Карабаху", - заключила Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева